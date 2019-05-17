Условный пожар ликвидировали на нефтеперекачивающей станции "Горький" в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба компании Транснефть - Верхняя Волга

Пожарно-тактические учения на нефтеперекачивающей станции "Горький" Горьковского районного нефтепроводного управления в Кстовском районе Нижегородской области провело АО "Транснефть-Верхняя Волга" совместно с МЧС 23 мая. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород", присутствовавший на мероприятии.

Следует заметить, что подобные учения проводятся на объектах АО "Транснефть-Верхняя Волга" ежегодно и каждый раз на новом объекте и с новой легендой. Нынешняя заключалась в том, что в уплотняющем затворе плавающей крыши на стальном вертикальном резервуаре объемом 50 тыс. м3 загорелась нефть, при этом автоматическая установка пожаротушения не сработала. Важно, что при получении первых сигналов об условном пожаре персонал станции произвел все необходимые технологические переключения.

Кроме того, на место прибыли добровольные пожарные дружины объекта и пожарные подразделения МЧС, которые вместе с персоналом ликвидировали вымышленный огонь.

Как отметил начальник отдела пожарной безопасности АО "Транснефть-Верхняя Волга" Яков Березина, для этого использовались пенноподъемники, с которых производилась пенная атака. В ходе операции были выполнены все временные нормативы: пожарные подразделения МЧС прибыли за три минуты, пенная атака началась через 15 минут.

Специалист рассказал, что опасность воспламенения подобных резервуаров заключается в том, что в связи с возгоранием нефти возможен взрыв и, как следствие, обрушение конструкций — повредятся резервуары, может быть нанесен значительный ущерб технологическому процессу станции и экологии, могут пострадать люди.

Как сообщили в компании, в пожарно-тактических учениях приняла участие добровольная пожарная дружина ГПС "Горький", пожарно-спасательные гарнизоны МЧС России по Нижегородской области и ремонтно-эксплуатационный персонал станции. Всего же привлекалось 95 специалистов и использовалось 22 единицы техники.

Начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Нижегородской области, полковник ВС Михаил Оленев рассказал, что на подобные пожары привлекаются подразделения по повышенному рангу вызова. Для вышеназванной операции привлекались в том числе силы и средства специализированной пожарной части, дислоцирующейся в Нижнем Новгороде.

Помимо источника противопожарного водоснабжения, который есть на территории объекта, была осуществлена прокладка магистральных линий диаметром 155 мм от естественных водоемов, которые находятся за пределами станции.

"Сложность тушения подобных пожаров заключается в том, что такие жидкости, как нефть, горят при высокой температуре, очень часто происходит вскипание и выброс нефтепродукта за пределы того резервуара, где она находится, что ведет к его разрушению. При этом огненная нефть попадает на другие объекты и скорость распространения может достигать огромных значений", - объяснил Михаил Оленев.

Он заметил, что сегодня работа по тушению условного пожара выполнена удовлетворительно - личный состав с поставленной задачей справился. Помимо этого, персонал нефтеперерабатывающей станции "Горький" подтвердил готовность к выполнению практических действий по ликвидации внештатных ситуаций на объектах АО "Транснефть-Верхняя Волга".