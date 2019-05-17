"Разделение празднования Дня России и Дня города – это шаг к самоидентификации Нижнего Новгорода", – Дмитрий Барыкин

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин прокомментировал перенос даты празднования Дня города. На заседании 22 мая депутаты проголосовали за перенос даты на третью субботу августа.
"Разделение празднования Дня России и Дня города – это шаг к самоидентификации Нижнего Новгорода. Накануне 800-летия города это особенно важно и актуально. Оба праздника достойны, чтобы их отмечали отдельно, и обязательно помнили эти даты. Однако по результатам опроса, опубликованного в СМИ, почти 25% нижегородцев даже не знают, что одновременно с Днем России отмечается День города. И еще 12% наших горожан вообще ничего не знают о городских праздниках. Мягко говоря, это грустные данные для города-миллионника", - считает Барыкин.
"Хочу напомнить, что слияние государственного и муниципального праздников имело в большей степени финансовую подоплеку. Некоторые города перенимали эту экономичную практику, чтобы сократить сметы. Не скажу, что мы резко разбогатели, но предстоящий юбилей города – отличный повод, чтобы определиться с собственной датой. Кстати, целый ряд мегаполисов сохраняют даты Дня города и не совмещают их с другими праздниками: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Новосибирск и другие", - добавил он.
Дмитрий Барыкин посоветовал тем, кто считает лето неудачным сезоном для общегородских праздников, посмотреть в интернете перечень городов, отмечающих свои даты летом.
"Это почти вся Россия! Высокая вероятность отличной погоды, чистые зеленые улицы и парки, отдыхающие горожане и приток туристов – отличная атмосфера для праздника. Выбор третьих выходных августа дает Нижнему Новгороду еще один бонус – в город с каникул начинают возвращаться его юные жители, а праздник в немалой степени проводится и для них", - резюмировал он.
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