"Нижний Новгород – это город больших возможностей, где для каждого найдется направление и сфера, в которых можно реализовать себя", - Дмитрий Барыкин Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил выпускников, учителей и родителей с праздником последнего звонка.

"Сегодня особенный день для 5,5 тысяч нижегородских выпускников, их учителей и родителей. Для одиннадцатиклассников это день прощания с беззаботным детством и день начала нового, волнующего и яркого этапа жизни. Школьные годы становятся чудесным воспоминанием, а мечты и планы на будущее встают перед ребятами в полный рост, ожидая скорейшего воплощения.

В адрес учителей, долгие годы готовивших ребят к вступлению во взрослую жизнь, сегодня звучат слова благодарности. А педагоги за улыбками скрывают волнение за своих школьников и надежду, что их труд послужит основой успеха учеников.

Для родителей выпускников сегодня тоже волнительный день: заканчивается школьный период жизни, который родители прошли вместе со своими детьми.

Дорогие выпускники! Нижний Новгород – это город больших возможностей, где для каждого найдется направление и сфера, в которых можно реализовать себя. У нас много сильных вузов и колледжей, которые дают качественное образование, и много прекрасных предприятий и организаций, которые ждут современных, подготовленных, высокопрофессиональных специалистов. Выбирать вам.

От всей души желаю вам достижения намеченных целей, воплощения самых дерзких мечтаний и, конечно, удачи на экзаменах!" – отмечается в поздравлении.