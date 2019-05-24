Последние новости рубрики Общество
25 мая 2019 09:12  [42] "Нижний Новгород – это город больших возможностей, где для каждого найдется направление и сфера, в которых можно реализовать себя", - Дмитрий Барыкин
24 мая 2019 19:01  [200] Нижний сегодня: главные события дня
24 мая 2019 18:08  [156] "Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - Глеб Никитин
24 мая 2019 17:42  [1228] Запрет на движение транспорта будет действовать до конца лета в районе нижегородских улиц Бекетова-Пушкина
24 мая 2019 16:56  [175] Праздничное открытие магазина одежды "Сливки" состоится в нижегородском ТЦ "Муравей" 25 мая
24 мая 2019 16:51  [122] Основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартует 27 мая
24 мая 2019 16:29  [500] Нижегородский водоканал начал прием заявок через МФЦ
24 мая 2019 16:06  [199] Более 40 жителей Дзержинска наградят Почетными грамотами города
24 мая 2019 15:22  [156] Делегация из Сербии посетила Нижний Новгород и участвовала в конференции "Вместе в будущее"
24 мая 2019 15:17  [266] Владимир Панов сообщил о возврате первого автобуса-гармошки на нижегородский маршрут
Общество

"Нижний Новгород – это город больших возможностей, где для каждого найдется направление и сфера, в которых можно реализовать себя", - Дмитрий Барыкин

25 мая 2019 09:12  [42] Общество

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил выпускников, учителей и родителей с праздником последнего звонка.

"Сегодня особенный день для 5,5 тысяч нижегородских выпускников, их учителей и родителей. Для одиннадцатиклассников это день прощания с беззаботным детством и день начала нового, волнующего и яркого этапа жизни. Школьные годы становятся чудесным воспоминанием, а мечты и планы на будущее встают перед ребятами в полный рост, ожидая скорейшего воплощения.

В адрес учителей, долгие годы готовивших ребят к вступлению во взрослую жизнь, сегодня звучат слова благодарности. А педагоги за улыбками скрывают волнение за своих школьников и надежду, что их труд послужит основой успеха учеников.

Для родителей выпускников сегодня тоже волнительный день: заканчивается школьный период жизни, который родители прошли вместе со своими детьми.

Дорогие выпускники! Нижний Новгород – это город больших возможностей, где для каждого найдется направление и сфера, в которых можно реализовать себя. У нас много сильных вузов и колледжей, которые дают качественное образование, и много прекрасных предприятий и организаций, которые ждут современных, подготовленных, высокопрофессиональных специалистов. Выбирать вам.

От всей души желаю вам достижения намеченных целей, воплощения самых дерзких мечтаний и, конечно, удачи на экзаменах!" – отмечается в поздравлении.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph