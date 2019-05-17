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Бизнес

Альфа-Банк занял третье место по розничному кредитному портфелю

24 мая 2019 12:35  [11] Бизнес

Альфа-Банк продолжает активно наращивать розничный кредитный портфель и занимает третье место по данному показателю. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По данным РСБУ за год банк увеличил кредитный портфель за вычетом резервов на 70%, заняв по итогам марта и на 1 апреля составил 441 млрд рублей.

Более 40% клиентов банка имеют кредитную карту, потребительский или ипотечный кредит в банке.

Совокупный объём выданных банком потребительских кредитов достиг почти 270 млрд рублей, увеличившись за I квартал на 68%. Ипотечный кредитный портфель достиг отметки 45 млрд рублей. Количество кредитных карт, находящихся в обращении, на 1 апреля 2019 года превысило 5 млн штук, среди которых наибольшей популярностью пользуется карта "100 дней без %".

"Объем кредитов физическим лицам растет высокими темпами. Мы из месяца в месяц демонстрируем превосходные результаты и дальше планируем наращивать объемы кредитных продаж. В 2019 году банк планирует значительно увеличить кредитный портфель и занять около 4% доли рынка", - прокомментировал руководитель розничного бизнеса Альфа-Банка Майкл Тач.

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