Заморозки до -3° вновь ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС
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Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Нижегородской области вновь предупреждает о заморозках в регионе. Об этом сообщает региональный ЦУКС ГУ МЧС России.
Такую погоду синоптики ожидают ночью 25 мая.
В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, которые могут вызвать неисправные системы электроснабжения, а также неисправное печное, газовое или электрооборудование.
Ранее сообщалось, что в начале недели также наблюдались заморозки. Тогда градусники термометров до отметки до -4°.
Напомним, что синоптики прогнозировали заморозки в мае еще в марте текущего года. Тогда начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщала журналистам, что в мае, несмотря на дневную температуру в диапазоне около +25°, ночью воздух может охлаждаться примерно до +1° или 0°.
Между тем, средняя температура в мае ожидалась в диапазоне среднемноголетних значений - примерно от +11° до +13°.
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