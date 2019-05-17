Заморозки до -3° вновь ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС Общество

Заморозки до -3° вновь ожидаются в Нижегородской области: есть вероятность ЧС Фото: НИА Нижний Новгород

Центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) ГУ МЧС по Нижегородской области вновь предупреждает о заморозках в регионе. Об этом сообщает региональный ЦУКС ГУ МЧС России.

Такую погоду синоптики ожидают ночью 25 мая.

В связи с опасными погодными явлениями повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с увеличением количества техногенных пожаров, которые могут вызвать неисправные системы электроснабжения, а также неисправное печное, газовое или электрооборудование.

Ранее сообщалось, что в начале недели также наблюдались заморозки. Тогда градусники термометров до отметки до -4°.

Напомним, что синоптики прогнозировали заморозки в мае еще в марте текущего года. Тогда начальник отдела метеопрогнозов нижегородского Гидрометцентра Ольга Мокеева сообщала журналистам, что в мае, несмотря на дневную температуру в диапазоне около +25°, ночью воздух может охлаждаться примерно до +1° или 0°.

Между тем, средняя температура в мае ожидалась в диапазоне среднемноголетних значений - примерно от +11° до +13°.