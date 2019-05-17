Решения удаленной идентификации "Ростелекома" позволяют клиентам банков получать услуги дистанционно Бизнес

Фото: ПАО "Ростелеком"

Решения удаленной идентификации "Ростелекома" позволяют клиентам банков получать услуги дистанционно. О механизме удаленной идентификации, позволяющем клиентам банков получать услуги дистанционно, подробно рассказали представители «Ростелекома» и Банка России на пресс-конференции в Волго-Вятском ГУ Банка России 23 мая 2019 года.

Единая биометрическая система (ЕБС) – это цифровая платформа, которая обеспечивает удаленную идентификацию человека по его биометрическим данным, а именно изображению лица и голосу. Эти данные собираются отделениями уполномоченных банков.

Как зарегистрироваться в ЕБС?

Для регистрации в ЕБС необходимо однократно посетить отделение банка. Сотрудник банка проверит документы, в случае отсутствия учетной записи на портале госуслуг создаст ее, затем сфотографирует, запишет голос и зарегистрирует клиента в системе.

Рассматривается также возможность "курьерской модели" регистрации. Сотрудник банка сам выезжает к человеку и собирает его биометрические данные при условии соблюдения всех правил безопасности.

Для удаленного получения финансовых услуг гражданину достаточно подтвердить свои биометрические данные с помощью смартфона, планшета, ноутбука или стационарного компьютера с камерой и микрофоном.

На данный момент банки дистанционно оказывают три вида услуг: получение кредита, осуществление перевода и открытие счета/вклада.

Что нужно сделать для получения услуги?

Руководитель направления продвижения проекта Единая биометрическая система ПАО "Ростелеком" Светлана Озерецковская рассказала и продемонстрировала, как именно происходит удаленная идентификация:

Сначала человек должен выбрать интересующую его услугу на сайте или в мобильном приложении банка, затем, используя логин и пароль портала госуслуг, зайти в систему. После этого ЕБС предложит посмотреть в камеру и произнести последовательность цифр.

По словам руководителя направления продвижения проекта, Единая биометрическая система строится на основе пяти ведущих принципов. Это мультимодальность (одновременная обработка двух типов биометрии), мультивендорность (каждая проверка проходит при использовании нескольких алгоритмов), использование системы Liveness (умение отличить "живого человека" от виртуального прототипа), принцип выявления аномалий (определение естественности поведения человека) и безопасность данных (данные хранятся в обезличенной форме отдельно от персональных данных).

"Точность идентификации – 99,99%. При меньшей банк просто не откроет человеку счет, не выдаст кредит и не позволит перевести деньги", – отметила Светлана Озерецковская.

В каких банках можно зарегистрироваться в ЕБС?

Участники пресс-конференции напомнили, что система действует в России с 30 июня 2018 года. На сегодняшний день к ней уже подключились 5,1 тысяч отделений 139 банков по всей стране.

"Планируется, что к середине 2019 года 60% всех отделений уполномоченных банков России будут подключены к системе, к концу года – 100%", - рассказал Дмитрий Дубынин, начальник Управления анализа и регулирования в сфере финансовых технологий Банка России.

По его словам, сейчас на территории ПФО предоставляют возможность удаленной идентификации более 1100 отделений 78 банков. Лидерами по количеству точек приема биометрии являются Нижегородская область, республики Татарстан и Башкортостан.

С подробной картой отделений можно ознакомится на сайте Банка России и сайте ЕБС.