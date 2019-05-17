Основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартует 27 мая Общество

Основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартует 27 мая и продлится до 1 июля 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

27 мая экзамен по географии будут сдавать 322 выпускника, по литературе – 1042 выпускника.

В экзаменах по 14 учебным предметам примут участие более 14 тысяч человек, из них 12,5 тысяч выпускников текущего года, более одной тысячи выпускников прошлых лет и 357 студентов профессиональных образовательных организаций из всех муниципальных районов и городских округов Нижегородской области.

Отмечается, что, как и в прошлые годы, самым популярным предметом по выбору является обществознание. Его планируют сдавать 51% выпускников. Востребованными являются также физика – 27%, история – 18% и биология – 19%.

ЕГЭ основного периода организован в 91 пункте проведения экзаменов. При проведении ЕГЭ будут применяться перспективные технологии: "Печать экзаменационных материалов в аудиториях пунктов" и "Сканирование экзаменационных работ в штабе пунктов". Видеонаблюдение за ходом экзаменов будет проходить в режиме онлайн.

Напомним, досрочный этап ЕГЭ в Нижегородской области стартовал 20 марта.