Праздничное открытие магазина одежды "Сливки" состоится в нижегородском ТЦ "Муравей" 25 мая Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Праздничное открытие магазина одежды и обуви для всей семьи "Сливки" состоится в нижегородском ТЦ "Муравей" 25 мая. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью торгового центра.

Открытие магазина состоится в 09:00 и будет сопровождаться праздничной программой с розыгрышем призов.

В честь открытия магазин "Сливки" также подготовил распродажу - скидки 30% на весь ассортимент и подарочные сертификаты номиналом 500 рублей первым 50 покупателям. Розыгрыши денежных призов и сертификатов будут проходить каждый час. В итоге сертификаты получат более 20 посетителей магазина, а еще четверо заберут призы по 2 тысячи рублей.

На третьем этаже для всех гостей будет работать стилизованная фотозона с профессиональным фотографом, где все желающие смогут сделать бесплатные фотографии.

"Магазин "Сливки" - это территория низких цен и огромного выбора. В ассортименте более тысячи наименований товаров для всей семьи. Подобрать образ помогут консультанты магазина", - говорится в сообщении.