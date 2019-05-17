Председатель ЗС НО Евгений Лебедев выразил соболезнования родным и близким Александра Бочкарева Происшествия

Фото: ЗС НО

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Лебедев выразил соболезнования родным и близким депутата, председателя НРО "Справедливая Россия" Александра Бочкарева.

Напомним, Александра Бочкарева не стало 24 мая. Депутат скончался в больнице им. Семашко. Ранее сообщалось, что у него диагностировали лейкоз.

"От имени Законодательного Собрания и от себя лично выражаю глубокие искренние соболезнования в связи со смертью Александра Анатольевича Бочкарева. Замечательный хозяйственник, опытный руководитель, неравнодушный и открытый человек, он завоевал авторитет и уважение людей, внес весомый вклад в социально-экономическое развитие Нижегородской области. Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Скорбим вместе с вами", - сказал Евгений Лебедев.