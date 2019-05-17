Депутаты "Единой России" проконтролируют организацию отдыха в детских лагерях Политика

Фото: НРО "Единой России"

24 мая, в Региональном исполнительном комитете НРО партии "Единая Россия" прошло совещание по организации отдыха и оздоровления детей в Нижегородской области. В заседании приняли участие представители регионального министерства образования, Роспотребнадзора и ГУ МЧС.

В этом году в Нижегородской области будет работать 1193 лагеря, из них 54 – загородных, 7 – санаторно-оздоровительных и 5 санаториев. Остальные лагеря будут организованы на базе школ и других учреждений. Планируется, что за время летних каникул в детских оздоровительных лагерях отдохнут более 150 тысяч нижегородских детей.

Напомним, 21 мая фракция "Единая Россия" в Государственной Думе инициировала мониторинг готовности регионов к организации летнего отдыха. Также 16 мая в Госдуму была внесена дополнительная законодательная инициатива, направленная на обеспечение качества и безопасности отдыха и оздоровления детей и упреждение нарушений законодательства в этой сфере.

"Вопрос безопасности и качества детского отдыха - это всегда вопрос квалифицированных кадров. Поэтому законопроектом предлагается установить полномочие межведомственной комиссии по проведению перед началом оздоровительной кампании в каждом регионе обучающих семинаров для руководства, вожатых и работников детских лагерей. В настоящее время идет приемка детских оздоровительных лагерей. Нижегородское региональное отделение Партии, наш депутатский корпус сейчас активно включатся в эту работу. Мною даны уже соответствующие поручения. Важно обратить внимание на укомплектованность детских лагерей персоналом, готовность пищеблоков, медицинских кабинетов, комнат отдыха, проверить наличие лицензированной охраны. Главное, чтобы дети безопасно, организованно и с пользой провели летнее время", - подчеркнул секретарь НРО "Единой России", депутат государственной Думы Денис Москвин.

Как стало известно во время совещания, на данный момент готовность детских оздоровительных лагерей в Нижегородской области к началу кампании составляет почти 90 процентов. Участники рабочей встречи обсудили вопросы организации отдыха, оздоровления, питания, перевозки детей к местам отдыха, особое внимание было уделено безопасности.

Как сообщил заместитель секретаря НРО партии по вопросам взаимодействия с общественными объединениями и работе с молодежью, депутат городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, в координационные советы районов и городских округов войдут депутаты от "Единой России" и активисты партпроекта "Народный контроль".

"Работа депутатов на местах будет проводиться не только во время подготовки и приема детских лагерей, но и в период пребывания в них наших детей. И по завершению летней оздоровительной кампании мы обязательно проанализируем весь цикл проверок, чтобы понимать, какие проблемы возникают и при приеме, и в течение отдыха, и при закрытии детских лагерей, а также, что улучшить и чем помочь. Это будет ежегодная системная работа, в которой будут участвовать наши депутаты и активисты", - отметил депутат.