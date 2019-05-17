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Экономика

"Мы увидели разницу между обычными битумными покрытиями и перспективными современными материалами", - Игорь Комаров

24 мая 2019 17:25  [57] Экономика

Фото: сайт представителя президента РФ в ПФО

Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в открытии научно-исследовательского центра (НИЦ) по битумным материалам в Кстове 24 мая 2019 года.

"Сегодня мы увидели воочию разницу между обычными битумными покрытиями и теми перспективными современными материалами, которые могут быть использованы. Видели также, насколько они повышают безопасность, качественность и долговечность наших дорог", - сказал он.

"Развиваются технологии, развивается исследовательская сторона предприятия, что очень важно и для повышения конкурентоспособности и эффективности, и для достижения наилучших показателей", - отметил Игорь Комаров.

Напомним, ПАО "ЛУКОЙЛ" открыло научно-исследовательский центр (НИЦ) по битумным материалам в Кстове Нижегородской области. Оснащенный самым современным оборудованием центр позволяет моделировать транспортные нагрузки и климатические условия любого уровня сложности для испытаний битумов и асфальтобетонов в составе дорожного покрытия.

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