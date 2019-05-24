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Общество

"Бизнес стал движущей силой, локомотивом, ведущим за собой сотни тысяч людей", - Глеб Никитин

26 мая 2019 09:01  [59] Общество

"Бизнес стал движущей силой, локомотивом, ведущим за собой сотни тысяч людей", -сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, поздравляя предпринимателей с профессиональным праздником.

Он отметил, что День предпринимателя - один из самых молодых праздников в календаре. "Указ Президента об ее установлении подчеркнул важность предпринимательства для России, обозначил огромную роль, которую сыграли предприниматели в жизни страны", - добавил губернатор.

"Для Нижегородской области память об этих традициях особенно важна. Двести лет назад здесь началась история Нижегородской ярмарки, ставшей одним из символов дореволюционной России. На берегах Оки и Волги миллионные сделки скреплялись простым рукопожатием, а купеческое слово было надежнее любых документов. Воля и энергия людей дела способствовала развитию множества отраслей. Строились огромные промышленные комплексы, развивался транспорт, в магазинах и лавках кипела торговля", - напомнил глава региона.

Он подчеркнул, что сегодня для региона вновь чрезвычайно важна деловая активность. Развитие бизнеса - главная цель национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

По его словам, в рамках его реализации в Нижегородской области будут создаваться новые возможности. Это гранты, субсидии, конкурсы, обучающие программы, а также открытие центра "Мой Бизнес", где можно воспользоваться всеми мерами поддержки.

"У нас нет нефти, газа или других полезных ископаемых. Главное достояние Нижегородской области - таланты ее жителей. Вы создаёте новые предприятия и рабочие места, обеспечиваете разработку инновационных продуктов и производите товары, востребованные как в России, так и за рубежом. В профессиональный праздник желаю вам здоровья, семейного благополучия и успехов в делах! Пусть сбудутся все задуманные планы!", - сказал Глеб Никитин.

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