Последние новости рубрики Общество
25 мая 2019 10:48  [48] Международная выставка "Медицина+" откроется на Нижегородской ярмарке 28 мая
25 мая 2019 09:40  [134] Прощание с ушедшим из жизни депутатом ЗС НО Александром Бочкаревым пройдет в киноцентре "Рекорд" 25 мая
25 мая 2019 09:12  [77] "Нижний Новгород – это город больших возможностей, где для каждого найдется направление и сфера, в которых можно реализовать себя", - Дмитрий Барыкин
24 мая 2019 19:01  [213] Нижний сегодня: главные события дня
24 мая 2019 18:08  [164] "Рассчитываем, что нижегородские вузы будут выпускать до 3 тысяч IT-специалистов в год к 2024 году", - Глеб Никитин
24 мая 2019 17:42  [1323] Запрет на движение транспорта будет действовать до конца лета в районе нижегородских улиц Бекетова-Пушкина
24 мая 2019 16:56  [188] Праздничное открытие магазина одежды "Сливки" состоится в нижегородском ТЦ "Муравей" 25 мая
24 мая 2019 16:51  [125] Основной этап ЕГЭ в Нижегородской области стартует 27 мая
24 мая 2019 16:29  [518] Нижегородский водоканал начал прием заявок через МФЦ
24 мая 2019 16:06  [201] Более 40 жителей Дзержинска наградят Почетными грамотами города
Общество

Прощание с ушедшим из жизни депутатом ЗС НО Александром Бочкаревым пройдет в киноцентре "Рекорд" 25 мая

25 мая 2019 09:40  [134] Общество

Прощание с ушедшим из жизни депутатом ЗС НО Александром Бочкаревым пройдет в киноцентре "Рекорд" 25 мая.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, прощание будет проходить с 13:00 до 17:00. Гражданская панихида начнется в 16:00.

Согласно предоставленной информации, Александр Бочкарев будет похоронен в Богородском районе в д. Ключищи 26 мая.

Напомним, Александр Бочкарев умер 24 мая. Депутат скончался в больнице им. Семашко. Ранее сообщалось, что у него диагностировали лейкоз.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph