Прощание с ушедшим из жизни депутатом ЗС НО Александром Бочкаревым пройдет в киноцентре "Рекорд" 25 мая.
Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, прощание будет проходить с 13:00 до 17:00. Гражданская панихида начнется в 16:00.
Согласно предоставленной информации, Александр Бочкарев будет похоронен в Богородском районе в д. Ключищи 26 мая.
Напомним, Александр Бочкарев умер 24 мая. Депутат скончался в больнице им. Семашко. Ранее сообщалось, что у него диагностировали лейкоз.
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