Прощание с ушедшим из жизни депутатом ЗС НО Александром Бочкаревым пройдет в киноцентре "Рекорд" 25 мая Общество

Прощание с ушедшим из жизни депутатом ЗС НО Александром Бочкаревым пройдет в киноцентре "Рекорд" 25 мая.

Как сообщает пресс-служба Законодательного собрания Нижегородской области, прощание будет проходить с 13:00 до 17:00. Гражданская панихида начнется в 16:00.

Согласно предоставленной информации, Александр Бочкарев будет похоронен в Богородском районе в д. Ключищи 26 мая.

Напомним, Александр Бочкарев умер 24 мая. Депутат скончался в больнице им. Семашко. Ранее сообщалось, что у него диагностировали лейкоз.