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Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 55-летием

25 мая 2019 10:28  [53] Политика
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 55-летием

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 55-летием

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил полпреда президента РФ в ПФО Игоря Комарова с 55-летием.

"Уважаемый Игорь Анатольевич! Сердечно поздравляю вас с 55-летием! Ваш жизненный путь – пример того, как профессионализм и исключительные человеческие качества, твердая воля, управленческая мудрость и дальновидность становятся залогом успеха в решении самых сложных задач!" - говорится в поздравлении.

"Вы – опытный и ответственный руководитель, умеющий достойно отстаивать государственные интересы, эффективно работать во имя социально-экономического развития страны. Мне хочется пожелать вам, как уроженцу приволжского города, чтобы Волга всегда придавала сил! Пусть сбудутся все намеченные планы!" - сказано в поздравлении.

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