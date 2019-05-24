Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал выпускникам школ удачи на экзаменах Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пожелал выпускникам школ удачи на экзаменах.

Как сообщает пресс-служба главы региона, 25 мая 2019 года во всех школах Нижегородской области прозвенели последние звонки. С важным событием выпускников поздравил губернатор Глеб Никитин.

"Сегодня новый этап своей жизни начинают более 42 тысяч ребят. Почти 30 тысяч закончили 9 класс и больше 12 тысяч - 11-ый. Это очень светлый и радостный день", - сказал губернатор.

"У многих впереди важное и ответственное дело - сдача экзаменов. Мне хочется пожелать удачи каждому, кто в ближайшие дни приступит к этим испытаниям! Главное не волноваться и верить в себя!" - добавил Глеб Никитин.