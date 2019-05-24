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Общество

Более 250 нижегородцев приняли участие в посвященной переходу на цифровое телевидение акции

25 мая 2019 13:16  [73] Общество
Фото: Анастасия Макарычева

Фото: Анастасия Макарычева

Более 250 нижегородцев приняли участие в посвященной переходу на цифровое телевидение акции.

По данным пресс-службы губернатора и правительства региона, 25 мая в Нижегородской области – регионе третьей волны перехода на цифровое эфирное телевещание -прошла всероссийская акция, посвященная переходу на ЦЭТВ.

Волонтёры, чемпионы мира – уроженцы Нижегородской области, известные в регионе деятели культуры запустили воздушных змеев, брендированных логотипами 20 телеканалов, доступных в мультиплексах цифрового телевещания.

"Мероприятие отличное! На цифровое телевещание я уже перешел, качество ощутимо лучше", - отметил профессиональный тайбоксер и кикбоксер, чемпион мира по версиям W5 (2015), GPRO (2016) Артем Пашпорин.

Министр информационных технологий и связи Нижегородской области Сергей Ефимов подчеркнул, что правительство региона постаралось сделать переход на ЦЭТВ комфортным для жителей.

"Была обеспечена достаточно активная информационно-разъяснительная кампания. Ни в одном районе, городе, который мы посещали с разъяснительными семинарами, не было тех, кто бы не знал о том, что состоится 3 июня",- отметил министр.

Напомним, в декабре 2018 года в Нижегородской области был запущен передатчик второго мультиплекса цифрового эфирного телевидения (ЦЭТВ) на последнем объекте региональной цифровой телесети — радиотелевизионной станции (РТС) "Суроватиха".

Охват цифровым вещанием в регионе на сегодняшний день составляет более 99% населения.

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