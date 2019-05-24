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Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Нижнем Новгороде: водитель задержан

25 мая 2019 15:22  [48] Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Нижнем Новгороде: водитель задержан.

По сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия произошла утром 25 мая на пересечении Южного шоссе с ул. Янки Купалы.

Водитель иномарки, не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта. Женщина 1952 г.р. скончалась, пять человек получили травмы, им была оказана медпомощь.

По факту ЧП с летальным исходом возбуждено уголовное дело. Водитель задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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