Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Нижнем Новгороде: водитель задержан.
По сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия произошла утром 25 мая на пересечении Южного шоссе с ул. Янки Купалы.
Водитель иномарки, не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта. Женщина 1952 г.р. скончалась, пять человек получили травмы, им была оказана медпомощь.
По факту ЧП с летальным исходом возбуждено уголовное дело. Водитель задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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