Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Нижнем Новгороде: водитель задержан Происшествия

Уголовное дело возбуждено по факту смертельной аварии в Нижнем Новгороде: водитель задержан.

По сведениям пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, трагедия произошла утром 25 мая на пересечении Южного шоссе с ул. Янки Купалы.

Водитель иномарки, не справившись с управлением, въехал в остановку общественного транспорта. Женщина 1952 г.р. скончалась, пять человек получили травмы, им была оказана медпомощь.

По факту ЧП с летальным исходом возбуждено уголовное дело. Водитель задержан. Решается вопрос об избрании меры пресечения.