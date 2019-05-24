"Сегодня знаковый день для нижегородского футбола", - Глеб Никитин Спорт

"Сегодня знаковый день для нижегородского футбола", - Глеб Никитин.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, футбольный клуб "Нижний Новгород" продолжает борьбу за выход в Премьер-лигу.

В субботу, 25 мая 2019 года в домашнем матче нижегородцам удалось обыграть игроков из саранской "Мордовии". Матч завершился со счетом 3:1.

С победой команду поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Сегодня - знаковый день для нижегородского футбола. Мы получили шанс проявить себя и побороться за выход в Премьер-лигу. Я благодарю всех, кто приложил силы для достижения этого результата: тренерский штаб, игроков, и, конечно же, болельщиков! Сегодня на игру пришли более 15 тысяч человек. Именно для вас ведётся работа по развитию футбола и именно вы ставите главную оценку!" - сказал губернатор.

"Впереди нас ждут стыковые матчи. Думаю, все понимают, как сложно играть с командой из высшей лиги. Ещё раз прошу всех нижегородцев не оставаться в стороне и поддержать наших ребят на домашней игре!" - подчеркнул Глеб Никитин.

Впереди у ФК "Нижний Новгород" стыковые матчи с командой Премьер-лиги за право быть в высшей лиге российского футбола.

Первую игру нижегородцы сыграют дома 30 мая 2019 года. Ещё один матч пройдёт на выезде 2 июня.