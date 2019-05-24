Счетные участки для предварительного голосования "Единой России" открылись в Нижегородской области Политика

Счетные участки для предварительного голосования "Единой России" открылись в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Жителям предстоит выбрать депутатов Законодательного собрания по избирательному округу №20, городской Думы по округам № 9, 15, 16, 21, 24, а также кандидатов в представительные органы самоуправления районов и городских округов.

Голосование состоится по рейтинговой системе, когда можно выбрать сразу нескольких кандидатов.

Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние граждане, зарегистрированные на данных избирательных округах. Адреса участков опубликованы на сайте НРО "Единой России".

Счетные участки для предварительного голосования будут работать с 08.00 до 20.00.

Также 26 мая в течение всего дня в региональном исполнительном комитете будет работать ситуационный центр для мониторинга хода голосования и оперативной реакции на возможные жалобы или нарушения. Звонки принимаются по тел. 296-55-88.

Участники предварительного голосования по довыборам депутатов Думы Нижнего Новгорода:

Избирательный округ №9 (Ленинский район):

- Ольга Вискова - заведующая МБДОУ "Детский сад №401"

- Александр Саров - начальник отдела инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Ленинского района Нижнего Новгорода

- Татьяна Скоробогатова - председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области

- Максим Фомичев - доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин ФГБОУ ВО "ВГУВТ"

- Анна Шипкова - студентка

Избирательный округ №15 (Канавинский район):

- Лариса Дорофеева - директор МБУК ОДЦ "Смена"

- Любовь Коровникова - заместитель директора МБОУ "Школа №41"

- Руслан Станчев - генеральный директор телекомпании "Волга"

Избирательный округ №16 (Канавинский район):

- Александр Беспалов - председатель правления Ассоциации ТСЖ и ЖСК Канавинского района Нижнего Новгорода

- Инна Ванькина - директор Нижегородского государственного цирка

- Олеся Самыловская - руководитель МБДОУ "Детский сад №361"

- Владислав Толочко - студент

Избирательный округ №21 (Сормовский район):

- Екатерина Воронина - руководитель кружка МБУК ОДЦ "Надежда"

- Валентина Долинина - студентка

- Дмитрий Смирнов - преподаватель-организатор ОБЖ МБОУ "Школа №77"

- Павел Пашинин - директор по развитию ООО "Нижегородский завод теплообменного оборудования"

Избирательный округ №24 (Сормовский район):

- Анна Байкина - учитель русского языка и литературы МАОУ "Школа №156 им. Б.И. Рябцева"

- Илья Дорош - студент

- Евгений Костин - президент "Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития"

- Леонид Обухов - администратор ООО "МЦ Дент Вест"

Участники предварительного голосования по довыборам депутата Законодательного собрания по избирательному округу №20 (Кстовский район):

- Антон Гребень - заместитель генерального директора по связям с общественностью - начальник Центра ООО "ЛУКОЙЛ Нижегороднефтеоргсинтез"

- Артур Саркисян - председатель АНО "Федерация баскетбола Кстовского района Нижегородской области"

- Валерий Тарасевич - директор Дворца культуры нефтехимиков г.Кстово.