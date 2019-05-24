Более 100 уникальных ретро-машин представили участники фестиваля в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Организаторы фестиваля

Более 100 уникальных ретро-машин представили участники фестиваля в Нижнем Новгороде. Об этом сообщают организаторы.

Фестиваль классических автомобилей ГАЗ "Горькийклассик Нижний 800" приурочен к 800-летию Нижнего Новгорода, который город отмечает в 2021 году.

"Подготовка к юбилею будет включать большое количество вдохновляющих массовых мероприятий. В городе будут масштабированы как существующие события, так и организованы новые. Одно из первых – Фестиваль классических автомобилей ГАЗ. Последний раз он проходил в Нижнем Новгороде в 2013 году", - сообщают организаторы.

Фестивальные мероприятия стартовали с середины мая текущего года, когда с 14 по 24 мая в торговой галерее LP Fashion Gallery были представлены автомобиль-призер ралли "Монте-Карло" 2019 года и уникальный кабриолет "Победа-Спорт". С 14 по 26 мая проходит выставка картин автомобильного художника и иллюстратора Петра Перешивайлова. А 25 мая демонстрировался фильм об участии автомобилей ГАЗ в ралли "Монте-Карло" и работает ретро-такси.

На фестивале присутствовали более 100 раритетных экземпляров автомобилей ГАЗ, сохраненных владельцами или восстановленных реставраторами. В мероприятии участвовало около 250 человек из более чем 15 городов России, Белоруссии, Украины, Армении, Великобритании, которые представили практически полный спектр машин Горьковского автозавода с 1932 по 1988 годы. Зрители увидели ранние модели, горьковскую классику и последние версии "Волги".

В перечень уникальных автомобилей вошли: единственная из воссозданных "Победа-Спорт", завоевавшая "серебро" на чемпионате Союза 1956 года, спортивная "Волга" ГАЗ-21, занявшая нынешней зимой призовое место в престижной гонке "Ралли Монте-Карло". Кроме того, на фестивале представлены такие музейные раритеты, как 20 машин, выпущенных в годы первых пятилеток: ГАЗ-61, ГАЗ-67, пикап М-415 и самосвал ГАЗ-410.

Кульминация фестиваля состоится 26 мая. В этот день на территории участники мероприятия соберутся на территории Нижегородского кремля, где состоится развлекательная программа и награждение лауреатов конкурса элегантности классических автомобилей ГАЗ "Наследие Нижнего Новгорода" (в 16:00) и победителей ралли "Нижний Новгород" (в 17:00).

"По количеству участников авторалли "Нижний Новгород" войдёт тройку самых представительных соревнований на ретро-автомобилях в России", - сказал организатор фестиваля: "Горькийклассик Нижний 800" Иван Пандерин.