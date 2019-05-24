"Спасибо всем нижегородцам, что активно участвуют во внутрипартийном голосовании", - Денис Москвин Политика

"Спасибо всем нижегородцам, что активно участвуют во внутрипартийном голосовании", - сказал секретарь Нижегородского регионального отделения "Единой России", депутат Государственной Думы РФ Денис Москвин, комментируя единый день предварительного голосования "Единой России".

Сегодня, 26 мая, жители региона выбирают кандидатов от партии на довыборы депутатов Законодательного собрания по избирательному округу №20, городской Думы Нижнего Новгорода по округам № 9, 15, 16, 21, 24, а также кандидатов в представительные органы самоуправления районов и городских округов.

Как подчеркнул Денис Москвин, партия поддержит именно тех кандидатов, за которых будет отдано большинство голосов избирателей.

"Вот уже больше 10 лет "Единая Россия" доверяет право выдвижения своих кандидатов землякам, своим избирателям. Именно нижегородцы определяют, кто станет кандидатом от партии на всех без исключения выборах. Нынешняя избирательная кампания достаточно насыщенная, несмотря на то, что у нас проходят довыборы, а не цикл больших выборов", - отметил Денис Москвин.

Депутат проверил работу четырех счетных участков во всех районах Нижнего Новгорода, где проходит предварительное голосование. На каждом из них он пообщался с жителями и представителями счетных комиссий, а также встретился с участниками предварительного голосования. После инспекции участков Денис Москвин отметил, что единый день предварительного голосования проходит спокойно, в штатном режиме.

"Всего сегодня в Нижегородской области открыто 56 счетных участков, которые работают так же, как и избирательные участки с 8:00 до 20:00. Традиционно явка у нас в регионе, как показывает десятилетняя практика, составляет 7-10 процентов, в некоторых местах достигает 15 процентов от общего количества избирателей. Полагаю, что явка и сегодня будет сопоставимой. Желаю всем, кто претендует стать кандидатом от "Единой России" на выборах, удачи. И, конечно, благодарю нижегородцев за активное участие в наших внутрипартийных выборах", - заявил Денис Москвин.



Напомним, "Единая Россия" - единственная партия, которая определяет своих кандидатов с помощью рейтингового голосования.