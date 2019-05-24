Более 17 тысяч нижегородцев участвовали в предварительном голосовании за кандидатов от "Единой России" Политика

Руслан Станчев на избирательном участке Фото: НРО "Единая Россия"

Более 17 тысяч нижегородцев участвовали в предварительном голосовании за кандидатов от "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

В пресс-службе уточнили, что такие данные приводит оргкомитет на 15:00. Из общего числа участников голосования 7 тысяч человек отдали свои голоса за кандидатов от партии на довыборы депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. Наиболее активно к этому времени голосуют жители Канавинского района.

По словам участника предварительного голосования по округу №15 Канавинского района, генерального директора телекомпании "Волга" Руслана Станчева, интерес жителей говорит о том, что у горожан есть большой запрос на изменения, на новые лица, на людей, которые будут нести ответственность и заниматься их вопросами.



"Депутат городской думы - это человек, который занимается хозяйственной работой, который ежедневно решает проблемы людей. И я эту ответственность на себя взять готов. На всех встречах с жителями Канавинского района поднималось много вопросов, например, плохая работа ДУКа, отсутствие ливневой канализации. Колоссальный запрос на благоустройство, на создание современных территорий, причем, не только у молодежи, но и у людей старшего поколения. Все хотят жить в комфортных условиях. Здесь работы очень много!" - отметил Руслан Станчев.

Директор Нижегородского государственного цирка, участник предварительного голосования по округу №16 Канавинского района Инна Ванькина отметила высокую конкуренцию на предварительном голосовании.

"Среди участников предварительного голосования есть и опытные руководители, и представители бизнеса, и студенты. Сегодняшний день важен для всех - не только для нас, кандидатов, но и для жителей, которые делают свой выбор. За период подготовки к предварительному голосованию я встречалась со многими коллективами предприятий Канавинского района, знакомилась с их руководителями и работниками. Хочу сказать, что это настоящие энтузиасты, настоящие профессионалы, с которыми хочется работать и которым хочется помогать", - подчеркнула Инна Ванькина.

Напомним, в Нижегородской области 26 мая проходит Единый день предварительного голосования "Единой России". Жителям предстоит выбрать кандидатов от партии на довыборы депутатов Законодательного собрания по избирательному округу № 20, городской Думы Нижнего Новгорода по округам № 9,15,16, 21, 24, а также кандидатов в представительные органы самоуправления районов и городских округов.

Принять участие в голосовании могут все совершеннолетние граждане, зарегистрированные на данных избирательных округах. Счетные участки для предварительного голосования будут работать с 08:00 до 20:00.

26 мая в течение всего дня в региональном исполнительном комитете будет работать ситуационный центр для мониторинга хода голосования и оперативной реакции на возможные жалобы или нарушения. Звонки принимаются по тел. 296-55-88.