Предварительное голосование "Единой России" завершилось в Нижегородской области Политика

Фото: НИА Нижний Новгород

Предварительное голосование "Единой России" завершилось в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Сегодня в Нижнем Новгороде и 43 районах и городских округах области проходило внутрипартийное предварительное голосование. Жители выбирали кандидатов от "Единой России" на выборы депутатов разного уровня, которые состоятся в сентябре этого года. Участки открылись в 08:00 и ровно в 20:00 были закрыты.

Как сообщает пресс-служба, в регионе наиболее активно голосовали избиратели в Чкаловске, Дзержинске, Арзамасе и Лукояновском районе. Там в сентябре пройдут довыборы депутатов в органы местного самоуправления.

Депутат Государственной Думы Вадим Булавинов, в избирательный округ которого входит Дзержинск, отметил, что процедура предварительного голосования несет важную функцию.

"Если человек проявил инициативу и хочет участвовать в выборах от партии, пусть покажет людям, почему они должны проголосовать именно за него. Праймериз дает возможность избирателям узнать кандидатов, понять, насколько глубоко они погружены в проблемы района или города. А главное - какие знания и умения они могут применить, чтобы в дальнейшем решать любые, даже самые сложные вопросы, с которыми сталкиваются конкретные люди. Поэтому в процедуре предварительного голосования подтасовкой не победить - здесь нужны авторитет и доверие", - сказал депутат.

В день голосования в регионе на избирательных округах работали 56 участков. В настоящее время счетные комиссии приступили к подсчету голосов.

Официальные итоги предварительного голосования будут подведены на заседании оргкомитета НРО партии "Единая Россия" в понедельник, 27 мая.

Напомним, в Нижегородской области 26 мая проходил Единый день предварительного голосования "Единой России". По итогам голосования на основании волеизъявления жителей победители будет выдвинуты НРО партии "Единая Россия" на довыборы в Законодательное собрание Нижегородской области, в городскую Думу Нижнего Новгорода и представительные органы самоуправления, которые состоятся 8 сентября 2019 года.