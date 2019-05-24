Историческую флотилию предложили создать в акватории Волги рядом с Нижним Новгородом Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

Художественный руководитель Национальной премии "Гражданская инициатива", член неправительственной организации "Комитет гражданских инициатив", заслуженный деятель искусств России Юлий Гусман предложил создать историческую флотилию в акватории Волги рядом с Нижним Новгородом. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Юлий Гусман 25 мая посетил Нижний Новгород, где заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Бетин презентовал ему проект развития территории Нижегородского кремля.

По словам Андрея Бетина, на территории планируется воссоздать деревянный кремль в миниатюре, а также создать Зеленый театр. "Мы рассматриваем идею, чтобы сделать сцену Зеленого театра таким образом, чтобы жители и гости города смогли слушать музыку и любоваться волжскими пейзажами, ведь с этого склона открывается фантастический вид. Также есть идея в миниатюре восстановить детинец – тот деревянный кремль, который существовал до каменного. При этом детинец будет служить и детской площадкой. Рядом – аллея, которая сейчас никак не используется, наша задача сделать из нее аллею ремесленников и НХП", - рассказал Андрей Бетин.

Юлий Гусман высоко оценил планы регионального правительства по развитию территории Нижегородского кремля и поделился своими идеями по привлечению туристов. Он предложил в летнее время организовать историческую флотилию.

Напомним, что в мае губернатор Нижегородской области Глеб Никитин презентовал проект развития территории Нижегородского кремля заместителю председателя правительства РФ Виталию Мутко.

Глеб Никитин рассказал, какие планируется осуществить ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях Кремля, а также как благоустроить территорию этого объекта культурного наследия.

"Наша задача сделать Кремль максимально удобным для горожан и гостей города. Мы хотим сохранить красоту древней крепости для будущих поколений", - сказал глава региона.

Он пояснил, что предполагается музеефикация четырех башен Кремля: Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской. Планируется, что конкурс по выбору организации, которая осуществит реставрацию башен состоится в июле 2019 года.

Также проект реконструкции Кремля предусматривает воссоздание исторических парков и воссоздание тематических площадок и скверов: Губернского сада, исторического амфитеатра, сквера у Часовой башни, площади мемориала "Вечный огонь", экспозиции военной техники, восстановление исторического брусчатого покрытия первой нижегородской улицы – Ивановского съезда.

Кроме этого планируется разработать новую систему освещения, выполнить архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников Кремля.

Верхнюю и нижнюю часть Кремля вновь должен связать фуникулер. Его планируют восстановить к 800-летию празднования Нижнего Новгорода (отмечается в 2021 году). Участок для воссоздания объекта уже оформлен, стоимость строительства составит 500 млн рублей, а срок – почти два с половиной года. Финансировать проект станет федеральный бюджет.

Кроме того, планируется модернизировать всю инженерную инфраструктуру Кремля: реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.