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Политика

Депутат ЗС НО Сергей Зуденков организовал поездку в театр для выпускников школ Чкаловского района

27 мая 2019 09:18  [71] Политика

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области от партии "Единая Россия" Сергей Зуденков организовал поездку в нижегородский государственный академический театр драмы им. М.Горького для выпускников средних школ Чкаловского района.

В день последнего звонка, 25 мая, 27 ребят из чкаловской школы №4 и школы села Сицкое вместе со своими педагогами посмотрели спектакль "Метод Гронхольма" по пьесе испанского драматурга Жорди Гальсерана.

"Я всегда стараюсь сделать приятный подарок выпускникам и учителям в их общий праздник последнего звонка. Впереди у них - экзамен, а потом вчерашним школьникам предстоит выбор жизненного пути, дальнейшая учеба и работа. Считаю, что посещение театра - как раз то, что нужно им сейчас: новые приятные впечатления и приобщение к культурным ценностям, которое дает пищу для размышлений о жизни и будущем", - отметил Сергей Зуденков.

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