Ремонт дорог начался в Починковском районе Нижегородской области Бизнес

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Ремонт дорог начался в Починковском районе Нижегородской области. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва-Нижний Новгород.

Речь идет о федеральной автодороге Р-158 (Нижний Новгород-Арзамас-Пенза-Саратов) на участке с 218 по 231 км в Починковском районе.

К концу октября 2019 года федеральные дорожники заменят 13 км изношенного покрытия проезжей части, из которых 5 км автодороги проходит непосредственно в Починках. В районном центре вдоль трассы также отремонтируют линии электроосвещения.

На всем протяжении участка укрепят обочины, обустроят посадочные площадки и восстановят автобусные павильоны. Здесь также установят новые дорожные знаки, сигнальные столбики, нанесут разметку.

Ремонт будет выполняться последовательно - на участках протяженностью 1 км, что позволит минимизировать неудобства для автомобилистов. В местах дорожных работ возможно введение ограничения движения по скорости и сужение проезжей части. При необходимости дорожники будут регулировать транспортные потоки. Максимальная скорость на участках ремонтных работ вне населенных пунктах – 50 км/ч, в населенных пунктах – 40 км/ч.

ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород просит автомобилистов с пониманием отнестись к временным неудобствам и планировать свой маршрут с учетом действующих ограничений движения.

Ранее в областном минтрансе сообщали о том, что намерены привести в нормативное состояние не менее 85% дорог в пределах Нижегородской агломерации.