МСП Банк напоминает о завершении регистрации на бизнес-завтрак

28 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Нижегородской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития собственного дела. Встреча пройдет в отеле «Ока» Нижнего Новгорода. Участие — бесплатное.
В ходе мероприятия ведущие банковские эксперты дадут полезные советы, а участники узнают, как эффективно развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться наиболее выгодными условиями кредитования. О процессе взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества расскажут заместитель председателя Правления МСП Банка Роман Капинос, директор департамента экспресс-анализа сделок Елена Привалова, директор департамента кредитных рисков Александр Доброслов, директор департамента региональных программ Михаил Афанасьев.
В программе клиентского дня:
• Сбор документов: зачем нужен тот или иной документ банку?
• Финансовый анализ: какие преимущества для предпринимателя в финансовой проверке банка?
• Типичные вопросы, возникающих у сотрудников банка, «взгляд изнутри».
• Выдача и обслуживание кредита: новые возможности для роста при наличии сильного финансового партнера.
• Возможности для получения льготных кредитов: программы, условия, ставки.
• Обратная связь: голос бизнеса.
В рамках встречи каждый участник сможет задать все интересующие его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.
Дата: 28 мая 2019 года
Время: сбор гостей и кофе-брейк — с 10.30,
конференция — с 11.00 до 14.00
Место: г. Нижний Новгород, отель «Ока»,
конференц-зал «Бизнес. Синий зал» (пр. Гагарина, 27)
Регистрация участников:
e-mail: reg@mspbank.ru
тел. +7 (909) 690-20-02
Регистрируясь на мероприятие, участник дает свое согласие АО «МСП Банк» на обработку своих персональных данных в соответствии с ФЗ от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных». Условия Политики конфиденциальности на сайте smbfin.ru. 18+. На правах рекламы.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+