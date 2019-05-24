МСП Банк напоминает о завершении регистрации на бизнес-завтрак

28 мая МСП Банк приглашает представителей малого и среднего бизнеса Нижегородской области начать день в деловой среде и обсудить актуальные вопросы развития собственного дела. Встреча пройдет в отеле «Ока» Нижнего Новгорода. Участие — бесплатное.

В ходе мероприятия ведущие банковские эксперты дадут полезные советы, а участники узнают, как эффективно развивать бизнес, использовать банковские сервисы и инструменты с максимальной выгодой, почему стоит работать с государственным банком и как воспользоваться наиболее выгодными условиями кредитования. О процессе взаимодействия банка и предпринимателей на различных этапах сотрудничества расскажут заместитель председателя Правления МСП Банка Роман Капинос, директор департамента экспресс-анализа сделок Елена Привалова, директор департамента кредитных рисков Александр Доброслов, директор департамента региональных программ Михаил Афанасьев.

В программе клиентского дня:

• Сбор документов: зачем нужен тот или иной документ банку?

• Финансовый анализ: какие преимущества для предпринимателя в финансовой проверке банка?

• Типичные вопросы, возникающих у сотрудников банка, «взгляд изнутри».

• Выдача и обслуживание кредита: новые возможности для роста при наличии сильного финансового партнера.

• Возможности для получения льготных кредитов: программы, условия, ставки.

• Обратная связь: голос бизнеса.

В рамках встречи каждый участник сможет задать все интересующие его вопросы и получить индивидуальную консультацию представителей банка.

Дата: 28 мая 2019 года

Время: сбор гостей и кофе-брейк — с 10.30,

конференция — с 11.00 до 14.00

Место: г. Нижний Новгород, отель «Ока»,

конференц-зал «Бизнес. Синий зал» (пр. Гагарина, 27)

Регистрация участников :

e-mail: reg@mspbank.ru

тел. +7 (909) 690-20-02

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