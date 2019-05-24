Сотрудник администрации Приокского района Нижнего Новгорода привлечен к ответственности за нарушение жилищных прав граждан. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 27 мая 2019 года.
В ходе проверки прокуратура Нижнего Новгорода установила, что администрация Приокского района, рассматривая обращения нижегородцев о ненадлежащем предоставлении коммунальных услуг и бездействии управляющих компаний, не направляла их в региональную госжилинспекцию, как это полагается.
В адрес главы районной администрации внесено представление об устранении нарушений закона. По результатам его рассмотрения виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
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