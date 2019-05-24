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Общество

"Бумажные книги не уходят в прошлое, они остаются бесценным наследием", - Евгений Лебедев

27 мая 2019 11:28  [32] Общество

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев направил поздравление с общероссийским Днем библиотек, который отмечают ежегодно 27 мая 2019 года.

"27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге открылась первая общедоступная библиотека России. Библиотеки и сейчас остаются центрами духовной и интеллектуальной жизни, сосредоточением знаний о вечных ценностях.

Совсем недавно библиотеки были единственным источником информации обо всех сферах жизни человека, но активное развитие IT-сферы вносит коррективы в библиотечную систему. Из года в год библиотеки совершенствуются: регулярно обновляется книжный фонд, автоматизируются основные процессы, используются передовые технологии в работе. Сегодня, с появлением электронных и аудиокниг, сборники шедевров мировой литературы и научных трудов находятся буквально у нас в руках. Но, несмотря на все это, бумажные книги не уходят в прошлое, они есть и остаются бесценным наследием и окном в огромный мир информации.

Как бы ни развивались информационные технологии, главными в работе библиотек остаются люди, посвятившие себя этой профессии, и которые сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Именно они внимательно охраняют наследие, полученное от предков, с высоким профессионализмом подходят к любимому делу.

Желаю каждому не забывать дорогу в этот храм знаний. Счастья вам, радости, новых открытий и стремления к сохранению и преумножению своего интеллектуального и культурного потенциала", - говорится в поздравлении.

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