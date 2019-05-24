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Происшествия

Медработник без образования занимала должность в санчасти ФСИН в Нижнем Новгороде

27 мая 2019 11:45  [155] Происшествия

Медработник без образования занимала должность в больнице № 3 "Медико-санитарной части № 52 Федеральной службы исполнения наказаний" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила прокуратура Нижегородской области 27 мая 2019 года.

Прокурорская проверка показала, что в течение долгого времени должность медицинского работника в медсанчасти занимала сотрудник уголовно-исполнительной системы, не имеющая соответствующего образования и квалификации.

Кроме того, она долгое время без уважительных причин не выходила на работу. Несмотря на это в табели учета рабочего времени включались сведения о полном количестве часов, отработанных медицинским работником в соответствии с занимаемой должностью.

В адрес начальника регионального ГУФСИН России внесено представление, а также поставлен вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности.

Устранение нарушений взято на контроль прокуратурой области.

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