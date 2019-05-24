Жительница Нижегородской области попыталась обмануть Сбербанк на 250 тысяч рублей. Как сообщили в региональной прокуратуре, возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования по заявлению представителя ПАО Сбербанк о хищении кредитных денежных средств в размере 250 тысяч рублей.
Установлено, что в июне 2018 года жительница Богородского района вступила в преступный сговор с неустановленными лицами и при оформлении в банке кредита сообщила ложные сведения о месте своей работы. В дальнейшем выплаты по кредиту не осуществляла.
Прокуратурой Володарского района незаконное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, принятое органом дознания, отменено.
По результатам дополнительной проверки возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159.1 УК РФ.
В настоящее время проводится предварительное расследование, ей грозит до 4 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что жительница Ростова-на-Дону обвиняется в попытке мошенничества на 54 млн рублей с НДС.
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