Стена завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде станет площадкой фестиваля "Место" Культура и отдых

Фото: завод "Красное Сормово"

Стена завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде станет площадкой фестиваля "Место". Об этом сообщает пресс-служба ПАО "Завод "Красное Сормово".

Напомним, фестиваль будет проходить в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня 2019 года на разных площадках города. Возрастное ограничение: 16+.

В рамках фестиваля на стене судостроительного предприятия появятся 12 работ художников из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга, Рязани, Красноярска, Перми и Омска.

Отмечается, что стена длинною более 70 метров и высотой 4 метра превратится в своеобразную уличную галерею. Создание нового арт-объекта приурочено к 170-летию завода, которое предприятие отмечает в июле 2019 года.

Работа художников начнется 5 июня и завершится 9 июня в 12:00 торжественной презентацией всех объектов, стрит-арт экскурсией и знакомством с авторами произведений по адресу: ул. Баррикад, 1 (корпус 4).

C подробной программой можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин говорил, что фестиваль стрит-арта "Место" планируется "вывести на новый уровень". Об этом глава региона сообщил, комментируя проведение в Нижнем Новгороде государственной премии в области современного искусства "Инновация".