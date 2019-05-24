Подросток обвиняется в жестоком убийстве отчима в Княгининском районе Нижегородской области Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Подросток обвиняется в жестоком убийстве отчима в Княгининском районе. Как сообщили в пресс-службе СУ СК России Нижегородской области 27 мая 2019 года, следователем Большемурашкинского МСО возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего подростка по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 23 мая этого года в вечернее время нетрезвый подросток пришел в квартиру дома по ул. Свободы г. Княгинино, где проживал его бывший отчим. Из-за мелкой обиды он нанес бывшему родственнику удар бутылкой по голове, а затем задушил его ремнем для брюк.

На следующий день подросток сам пришел в правоохранительные органы и сообщил о совершенном преступлении. К тому же, в отношении него уже расследовалось уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (хищение из магазина мелких товаров).

Он заключен под стражу, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что нижегородец пойдет под суд за попытку задушить гостью, которая не хотела уходить домой.