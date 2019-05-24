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Происшествия

Конфликт в Нижегородской области: сын предупредил мать, что хочет ее смерти и начал душить

27 мая 2019 13:23  [89] Происшествия

Фото: НИА Нижний Новгород

Суд приговорил 24-летнего жителя пос.Шатки Нижегородской области к двум годам и трем месяцам колонии строго режима за попытку убить мать и избиение ее сожителя. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что в феврале 2019 года молодой человек пришел в гости к своей матери, которая проживала с гражданским мужем. У сына с матерью произошел конфликт, во время которого молодой человек высказал намерение убить женщину.

В подтверждение своих слов он несколько раз ударил мать, уронил на пол и стал душить.

Сожитель, пытаясь заступится за женщину, оттолкнул молодого человека, после чего получил от нападавшего несколько ударов руками и ногами, а также обухом топора по голове.

Суд признал молодого человека виновным в совершении преступлений "Угроза убийством" (ст. 119 УК РФ) и "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью" (ст. 112 УК РФ).

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