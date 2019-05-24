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Общество

"Нынешний год особенно знаменателен для всех, кто любит книгу в Нижнем Новгороде", - Дмитрий Барыкин

27 мая 2019 13:34  [67] Общество

Фото: Дума Нижнего Новгорода

Председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин поздравил библиотекарей с профессиональным праздником, который отмечается ежегодно 27 мая.

"Указом Президента с 1995 года установлен общероссийский День библиотек за большой вклад российских библиотек в развитие отечественного просвещения, науки и культуры.
Нынешний год особенно знаменателен для всех, кто любит книгу в Нижнем Новгороде. 120 лет назад, в апреле 1899 года, в Нижнем Новгороде городская Дума приняла решение открыть на городские средства бесплатную читальню.

Спустя 120 лет Нижний Новгород превратился в промышленный, научный и культурный центр России, а библиотечная сеть нашего города насчитывает три городских библиотеки и восемь районных централизованных библиотечных систем.

В современном информационном быстроменяющемся обществе городские библиотеки ищут новые формы работы, выполняя роль не только книгохранилищ. Сегодня все библиотеки города подключены к сети Интернет, созданы сайты, в большинстве из которых электронное обслуживание населения, в библиотеках установлено 790 компьютеров, а библиотечные фонды насчитывают 2,8 млн экземпляров книг, периодики, редких и особо ценных изданий и книжных памятников.

Библиотеки становятся настоящими культурно-просветительскими центрами. Только в 2018 году в библиотеках работало 250 клубов по интересам, прошло свыше 18 тысяч культурных мероприятий для детей, молодежи, людей пожилого возраста, а количество посещений муниципальных библиотек составило свыше трех миллионов. Юбилейные торжества, посвященные 150-летию со дня рождения Максима Горького, были сосредоточены именно на библиотечных площадках.

Верными помощниками библиотек стали депутаты городской Думы, которые оказывают постоянную материальную помощь", - отмечается в поздравлении.

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