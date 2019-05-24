Прогноз по валюте на июнь от ведущего аналитика брокерской компании банка "Открытие" Андрея Кочеткова

Ведущий аналитик брокерской компании банка "Открытие" Андрей Кочетков представил прогноз по валюте на июнь 2019 года.
"Рубль остается достаточно устойчивым на фоне внешнего негатива. Торговая война Китая и США приводит к замедлению мировой экономики, но пока слабо влияет на рубль и российские активы", - сказал Андрей Кочетков.
"Самую существенную поддержку отечественная валюта получает благодаря умеренно жёсткой политики Центрального Банка. К тому же есть перспектива снижения ставки в рамках ближайших заседаний, а это стимул для использования стратегии "Carry Trade". На фоне повсеместных низких ставок и тенденции к отказу от ужесточения денежной политики в мире рубль предоставляет инвесторам реальную положительную доходность при сильных фундаментальных показателях", - считает специалист.
"При относительно консервативном сценарии Минфин РФ ожидает исполнение бюджета с профицитом в 2,5% ВВП в текущем году. Плюс к этому сальдо платёжного баланса также остаётся положительным, чем не могут похвастаться большинство стран. Рисками для рубля остаются цены на нефть, которые в условиях замедления темпов роста мировой экономики могут существенно снизиться. Впрочем, российский бюджет уже давно живёт при цене на нефть чуть выше $40 за баррель. Соответственно, даже снижение котировок будет означать лишь сокращение закупок валюты в рамках бюджетного правила на сверхдоходы от экспорта углеводородного сырья, что, к слову, снизит внутреннее давление на рубль",- отметил аналитик.
"Таким образом, вероятность существенного ослабления российской валюты в июне достаточно низкая. Более актуальным будет диапазон 64,0-65,5 за доллар, или, иными словами, среднесрочный прогноз продолжает говорить об относительной стабильности курса", - подытожил Андрей Кочетков.
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