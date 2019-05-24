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Бизнес

Прогноз по валюте на июнь от ведущего аналитика брокерской компании банка "Открытие" Андрея Кочеткова

27 мая 2019 13:44  [80] Бизнес

Ведущий аналитик брокерской компании банка "Открытие" Андрей Кочетков представил прогноз по валюте на июнь 2019 года.

"Рубль остается достаточно устойчивым на фоне внешнего негатива. Торговая война Китая и США приводит к замедлению мировой экономики, но пока слабо влияет на рубль и российские активы", - сказал Андрей Кочетков.

"Самую существенную поддержку отечественная валюта получает благодаря умеренно жёсткой политики Центрального Банка. К тому же есть перспектива снижения ставки в рамках ближайших заседаний, а это стимул для использования стратегии "Carry Trade". На фоне повсеместных низких ставок и тенденции к отказу от ужесточения денежной политики в мире рубль предоставляет инвесторам реальную положительную доходность при сильных фундаментальных показателях", - считает специалист.

"При относительно консервативном сценарии Минфин РФ ожидает исполнение бюджета с профицитом в 2,5% ВВП в текущем году. Плюс к этому сальдо платёжного баланса также остаётся положительным, чем не могут похвастаться большинство стран. Рисками для рубля остаются цены на нефть, которые в условиях замедления темпов роста мировой экономики могут существенно снизиться. Впрочем, российский бюджет уже давно живёт при цене на нефть чуть выше $40 за баррель. Соответственно, даже снижение котировок будет означать лишь сокращение закупок валюты в рамках бюджетного правила на сверхдоходы от экспорта углеводородного сырья, что, к слову, снизит внутреннее давление на рубль",- отметил аналитик.

"Таким образом, вероятность существенного ослабления российской валюты в июне достаточно низкая. Более актуальным будет диапазон 64,0-65,5 за доллар, или, иными словами, среднесрочный прогноз продолжает говорить об относительной стабильности курса", - подытожил Андрей Кочетков.

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