Глеб Никитин призвал болельщиков поддержать ФК "Нижний Новгород" в борьбе за право выхода в РФПЛ Спорт

Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал болельщиков поддержать "Нижний Новгород" в борьбе за право выхода в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ).

Футбольный клуб "Нижний Новгород" проведет домашний матч с самарскими "Крыльями Советов" 30 мая 2019 года. Первый стыковой матч стартует в 19:00 на стадионе "Нижний Новгород".

"Уверен, что волжское дерби станет одним из самых ярких событий этого футбольного сезона для Нижнего и Самары. Символично, что проводиться матчи будут на аренах, которые год назад принимали игры Чемпионата мира по футболу" - сказал глава региона.

"Надеюсь, что нижегородцы придут поддержать свою команду на трибуны стадиона "Нижний Новгород", и все мы сможем вспомнить атмосферу мундиаля!" - добавил Глеб Никитин.

СПРАВКА:

Матч начнется в 19:00. Входные группы откроются в 17:30. Для удобства болельщиков, помимо 1 и 6 гейтов, также будет дополнительно открыт третий гейт, расположенный рядом с кассами и с автостоянкой (со стороны собора Александра Невского).