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Происшествия

Врезавшийся в остановку нижегородский водитель иномарки неоднократно привлекался за нарушения скоростного режима

27 мая 2019 13:58  [71] Происшествия

Водитель врезавшейся в остановку иномарки неоднократно привлекался за нарушения скоростного режима. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области 27 мая 2019 года.

Напомним, авария произошла 25 мая на пересечении Южного шоссе с улицей Янки Купалы в Автозаводском районе. Водитель иномарки не справился с управлением, и машина въехала в остановку общественного транспорта. В результате погибла женщина 1952 г.р., еще пятеро человек пострадало.

Как сообщили в управлении ГИБДД, медицинская экспертиза показала, что водитель в момент ДТП был трезв.

Причина аварии будет установлена в ходе следствия. Собеседник агентства отметил, что "картина сложная, много нюансов", поэтому следствие может затянуться.

Напомним также, по факту смертельной аварии в Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело.

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