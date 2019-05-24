Глава Нижнего Новгорода заработал 2,7 млн рублей в 2018 году Политика

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заработал в 2018 году 2,69 млн рублей. Информация об этом содержится в сведениях о доходах мэра на сайте администрации города.

Согласно информации, в собственности он имеет пять земельных участков, в том числе участок площадью 732 тысячи кв.м. Две дачи (209 и 74 кв.м.), три квартиры (80,1 кв.м., 63,6 кв.м. и 200,9 кв.м.), и два нежилых помещения (16,3 кв.м. и 16,8 кв.м.).

Кроме того у Владимира Панова имеется автомобиль Mini Cooper AAL4 и мотоцикл Ducati Monster 796 ABS.

Годовой доход его супруги составил 143 тысячи рублей. У нее в собственности автомобиль Chevrolet KL1T и мотороллер Piaggio Vespa Prima Vera 125.

Напомним, ранее министры Нижегородской области опубликовали сведения о доходах за 2018 год.