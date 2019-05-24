Движение транспорта будет ограничено в районе ул. Краснозвездной в Нижнем Новгороде до 22 сентября Общество

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Движение транспорта будет ограничено в районе ул. Краснозвездной в Нижнем Новгороде почти все лето. Как сообщили в департаменте транспорта, это связано со строительно-монтажными работами.



В частности, до 20:00 19 июля будет временно ограничено движение транспорта на участке по улице Краснозвездной (от пересечения с пр.Гагарина до ул.Краснозвездной,1).

С 8:00 19 июля до 20:00 22 августа будет временно ограничено движение транспорта по улице Краснозвездной (на участке от дома 1 до дома 10).

С 8:00 22 августа до 20:00 22 сентября будет временно ограничено движение транспорта по улице Краснозвездной (на участке от дома 10 до дома 12).

Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам.