Алексей Карапузов стал самым богатым замглавы Нижнего Новгорода в 2018 году Политика

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Алексей Карапузов стал самым богатым заместителем главы администрации Нижнего Новгорода по итогам 2018 года. Об этом сообщается в опубликованных сведениях о доходах муниципальных служащих на сайте городской администрации.

Задекларированные доходы заместителя по информационным технологиям составили 5,6 млн рублей (в том числе доход от продажи ценных бумаг). У него в собственности находится земельный участок площадью 1500 кв.м. и доля в квартире площадью 38,9 кв.м.

Алексей Карапузов в настоящее время не женат, детей нет.

На втором месте по доходам оказался заместитель главы администрации по вопросам благоустройства и жилья Виктор Сдобняков. Его доход в 2018 году составил 5,3 млн рублей (в том числе доход с предыдущих мест работы и от продажи ценных бумаг).

Ему принадлежит земельный участок (607 кв.м.), дача (86 кв.м.), шесть квартир (70,3 кв.м; 42,7 кв.м; 21,2 кв.м; 21,1 кв.м; 20,8 кв.м; 29,2 кв.м), доля в квартире (63 кв.м), баня (12 кв.м.) и две хозяйственные постройки (9 кв.м. и 6 кв.м). Кроме того, у него в собственности автомобиль БМВ Х6 .

Супруга Виктора Сдобнякова в 2018 году заработала больше своего мужа, а именно 6,2 млн рублей. У нее в собственности квартира площадью 49,5 кв.м.

Первый заместитель главы администрации города Наталья Казачкова задекларировала доход в размере 3,2 млн рублей. Согласно документу, недвижимости у нее нет. Зато есть у ее мужа. В перечне имущества супруга земельный участок (2000 кв.м.), жилой дом (154,3 кв.м.) и три квартиры (90,8 кв.м, 45,8 кв.м. и 47,6 кв.м). При этом его годовой доход был равен 0 рублей.

Заместитель главы администрации по строительству и архитектуре Леонид Самухин заработал в 2018 году 1,6 млн рублей. Он имеет две квартиры на правах долевой собственности (96,6 кв.м. и 56,5 кв.м).

Его супруга получила в минувшем году 1 рубль 27 копеек. В ее собственности сейчас находится доля в земельном участке (1113 кв.м.), доля в жилом доме (31,9 кв.м.), доля в двух квартирах (96,6 кв.м. и 66,2 кв.м.) и гараж (28 кв.м.).

Меньше всего заработала руководитель аппарата главы города Людмила Кайнова. Ее доход составил 1,3 млн рублей. В перечне ее имущества земельный участок площадью 851 кв.м. и жилой дом площадью 51,2.

Супруг Людмилы Кайновой получил в 2018 году почти 79 тысяч рублей. У него в собственности автомобиль Hyundai Creta.

Советник главы города Алексей Краснов задекларировал доход в размере 1 млн 70 тысяч. У него в собственности три земельных участка (5974 кв.м., 740 кв.м. и 550 кв.м.), квартира (55,7 кв.м.) и два нежилых здания (56 кв.м. и 14,8 кв.м.). У Алексея Краснова также есть два автомобиля: Renault Kaptur и Hyundai IX 35. Его супруга заработала 487 тысяч рублей.

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов заработал в 2018 году 2,7 млн рублей.