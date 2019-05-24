Проезд в нижегородских электричках с 1 июня можно оплатить транспортной картой
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Проезд в электричках, курсирующих в Нижегородской области, с 1 июня 2019 года можно оплатить с помощью электронного кошелька транспортных карт Ситикард. Об этом сообщили в Горьковском филиале АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД").
В компании пояснили, что нововведения необходимы для интеграции системы оплаты пригородного железнодорожного транспорта и городского транспорта.
Напомним, что безналичная оплата проезда в городских электричках Нижнего Новгорода действует с декабря 2018 года. Пассажиры городских электричек с середины декабря могут расплатится с помощью "Ситикард", бесконтактной банковской картой "Мир", Visa, Mastercard или смартфоном с подключенным сервисом Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay.
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