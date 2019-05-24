Депутат ЗС НО Артем Баранов помог установить пандус для инвалида Политика

Фото: Законодательное собрание Нижегородской области

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Артем Баранов помог установить пандус для мужчины-инвалида. Дорожка для въезда была введена в эксплуатацию 27 мая 2019 года, сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Пандус в жилом доме по Московскому шоссе появился после обращения местного жителя Юрия Блюма к депутату. На приеме пенсионер рассказал, что у него есть сын, которому 53 года, он является инвалидом детства и прикован к инвалидному креслу. Семья живет на 7 этаже.

Как пояснил мужчина, несмотря на то, что в доме есть лифт, транспортировать человека в инвалидном кресле очень сложно, поскольку необходимо преодолеть лестничный проем, который идет от лифта к выходу. Для передвижения необходим пандус. Его отсутствие не позволяло Юрию Блюму гулять с сыном на улице.

В пресс-службе отметили, то более двух лет пенсионер не мог добиться установки необходимой конструкции.

"Куда мы только не обращались, чтобы нам помогли установить пандус в подъезде, но везде нам отказывали, ссылаясь на то, что нет денег. Тогда я предложил сам установить пандус из дерева, но мне пригрозили штрафом. В сложившейся ситуации, чтобы погулять с сыном, приходилось выносить его на руках. После установки пандуса наша жизнь изменилась", - рассказал Юрий Блюм.

"Взяв это обращение в работу, нам удалось за три недели решить многолетнюю проблему. Необходимо приложить все усилия, чтобы люди с ограниченными возможностями чувствовали себя полноправными членами современного общества. И здесь создание безбарьерной среды - одно из базовых направлений. В наших планах - еще 4 пандуса в Канавинском районе", - отметил Артем Баранов.

Ранее депутат ЗС НО Андрей Тарасов также оказал содействие в установке пандуса в подъезде дома, где проживает мальчик-инвалид.