Количество смен в нижегородском лагере "Хочу стать десантником" увеличено до четырех Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Количество смен в нижегородском военно-патриотическом лагере "Хочу стать десантником" впервые за 15 лет существования увеличено до четырех. Об этом стало известно в рамках выездного совещания на территории детского оздоровительного лагеря "Маяк".

В 2019 году лагерь примет более 300 детей не только из Нижнего Новгорода, но и со всей страны.

"Ранее у нас была одна смена, потом две смены. В этом году по поручению главы города Владимира Панова смены в военно-патриотическом лагере будут увеличены до четырех", - сказала заместитель директора департамента по социальной политике администрации Нижнего Новгорода Любовь Гаврилова.

Как рассказал начальник военно-патриотического лагеря "Хочу стать десантником" Михаил Булулуков, условия проживания в рамках 21 дня лагерной смены максимально приближены к армейским.

"С первого дня ребята живут в палатках, носят форму, живут по расписанию: строевая, огневая, тактическая подготовка. Один раз за смену дети ходят в поход, ездят в воинскую часть на экскурсию, самостоятельно готовят себе обед. В конце лагерной смены, за три-четыре дня до окончания, наши воспитанники совершают самостоятельный прыжок с парашютом в Богородском аэроклубе", - отметил Михаил Булулуков.

Всего для организации отдыха и оздоровления юных нижегородцев в летний период 2019 года будут работать 16 загородных детских оздоровительных лагерей, включая частные и принадлежащие различным организациям. Восемь муниципальных лагерей уже 4-5 июня откроют первые смены.

Руководитель муниципального центра "Надежда" Николай Банков отметил, что на территории всех лагерей Нижнего Новгорода проведена противоклещевая обработка, получены лицензии на образовательную и медицинскую деятельности, паспорта безопасности.

"Все работники обязательно проходят медицинский осмотр, проверяются министерством внутренних дел и только после этого допускаются к работе. Дети будут находиться в наших лагерях в полной безопасности и под контролем", - сказал Николай Банков.

Кроме того, с 27 мая по 3 июня начинают открываться и лагеря с дневным пребыванием на базе школ, где в течение лета смогут отдохнуть почти 14 тысяч юных нижегородцев.

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В летний период 2019 года планируется провести 29 смен, из них: в загородных детских лагерях - 20 смен, на турбазе "Гребешок" - 9 смен семейного отдыха для работников муниципальной бюджетной сферы, несколько кинологических смен и один летний кинологический лагерь на 120 человек.