Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода задекларировал наиболее высокий доход за 2018 год Политика

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НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода Михаил Шаров задекларировал наиболее высокий доход за 2018 год. Об этом сообщается в опубликованных сведениях о доходах муниципальных служащих на сайте городской администрации.

Михаил Шаров заработал в 2018 году 4,8 млн рублей (в том числе доход от продажи недвижимого имущества). У него в собственности земельный участок площадью 733 кв.м., жилой дом площадью 117,2 кв.м., автомобиль Mercedes-Benz GLS-350 и мотовездеход Jumbo Max 700.

Супруга главы Канавинского района получила 116,3 тысячи рублей. В перечне ее имущества значится два земельных участка (229 200 кв.м. и 1 806 кв.м.), доля в земельном участке площадью 1 346 кв.м., четыре нежилых помещений (266,9 кв.м., 64,7 кв.м., 48,6 кв.м., 32,6 кв.м), а также доля в нежилом помещении площадью 512,6 кв.м.

Их несовершеннолетний ребенок также в 2018 году получил доход – 7 тысяч рублей.

Глава Сормовского района Дмитрий Сивохин отчитался о доходах в минувшем году в размере 4 млн 70 тысяч рублей (в т.ч доход от продажи транспортных средств). У него в собственности два нежилых помещения (192,4 кв.м и 171,1 кв.м), доли в земельном участке (1 428 кв.м.) и жилом доме (205 кв.м.), а также автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Его супруга заработала за год 1 тысячу 353 рубля. При этом у нее в собственности квартира площадью 102,1 кв.м., доли в вышеупомянутых земельном участке и жилом доме и автомобиль Toyota Land Cruiser 200.

Долей в квартире площадью 82 кв.м. также владеет их несовершеннолетний ребенок.

Доходы главы администрации Автозаводского района Александра Нагина составили 2,89 млн рублей (в т.ч доход от вкладов). У него в собственности земельный участок (1250 кв.м.), жилой дом (347,4 кв.м.), квартира (47,9 кв.м.) и нежилое помещение (61,1 кв.м.) Также он задекларировал два автомобиля: Lexus GX460 и Toyota Land Cruiser 120 (PRADO).

Супруга главы района заработала 3,9 млн рублей. У нее во владении земельный участок (807 кв.м.), жилой дом (337,4 кв.м), две квартиры (73,3 кв.м. и 36,8 кв.м) и доля административного здания (1234 кв.м.).

Глава администрации Советского района Владимир Исаев получил в 2018 году доход в 2,88 млн рублей (в т.ч доход от продажи транспортного средства). У него в собственности земельный участок (1050 кв.м), жилой дом (194,1 кв.м.), квартира (92,6 кв.м.) и автомобиль Audi A8 L. Его супруга заработала 2,3 млн рублей.

Задекларированный годовой доход главы Нижегородского района Алексея Мочкаева составил 2,5 млн рублей. В перечне собственности находится три земельных участка (792 кв.м., 347 кв.м, 29 кв.м.), жилой дом (367,9 кв.м.), квартира (93,6 кв.м.) и автомобиль Honda CR-V.

Его супруга заработала 745 тысяч 575 рублей. По документу, у нее имеется автомобиль ГАЗ 330232.



Доходы главы Московского района Владимира Кропотина составили 2,3 млн рублей. У него в собственности земельный участок (1059 кв.м.), доля в земельном участке (1649 кв.м.), доля в жилом доме (43,2 кв.м.), две квартиры (91,1 кв.м. и 31,8 кв.м.) и доля в квартире (41,1 кв.м.).

Супруга главы Московского района в 2918 году получила 457 тысяч 617 рублей. В перечне ее имущества значатся два земельных участка (919 кв.м. и 727 кв.м.), доля в земельном участке площадью 1649 кв.м, жилой дом (30,5 кв.м.), доля в жилом доме (43,2 кв.м.) и доли в двух квартирах (49 кв.м. и 41,1 кв.м). Также, согласно документу, она имеет три автомобиля: Mazda 3, Mercedes-Benz Е240 и Ford Fiesta.

Глава Ленинского района Алексей Глазов заработал 1,8 млн рублей. У него в собственности два земельных участка (228 кв.м. и 1500 кв.м.), жилой дом (237,4 кв.м.), квартира (75,1 кв.м.), автомобиль Toyota Land Gruiser 200 и автофургон 27471-0000010-01.

Наименьший доход задекларировал глава администрации Приокского района Михаил Шатилов – 1,7 млн рублей. У него в собственности земельный участок (1250 кв.м.), жилой дом (174,6 кв.м.), квартира (77,6 кв.м.) и два автомобиля: Toyota Camry и грузовой УАЗ 39629.

Напомним, Алексей Карапузов стал самым богатым замглавы Нижнего Новгорода в 2018 году.