Игорь Комаров поздравил выпускников кадетских корпусов ПФО с окончанием учебы Общество

Полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров направил выпускников кадетских корпусов ПФО поздравление с окончанием учебы. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента.

Последний звонок прозвучал для 256 выпускников Башкирского, Татарстанского, Удмуртского, Чувашского, Пермского и Нижегородского кадетских корпусов.

Приветственный адрес зачитал помощник полпреда Владимир Колчин на торжественном построении в Нижегородском кадетском корпусе ПФО имени генерала армии В.Ф.Маргелова.

"Сегодня вы прощаетесь со своими учителями, воспитателями, наставниками и вступаете в новую взрослую жизнь, полную больших открытий и испытаний. Впереди у вас очень ответственный период – Единый государственный экзамен. Уверен, что вы приложите все знания для достижения наилучшего результата. При выборе жизненного пути важно принять правильное решение. Помните, что вы – наследники поколения победителей. Пусть мир, который они нам подарили, свобода и воля всегда будут фундаментом для всех нас. России нужен ваш талант, энергия и, конечно, патриотизм. Самые искренние чувства благодарности и признательности вашим педагогам и наставникам, которые отдавали вам частицу собственной души, считали ваши достижения и успехи своими и помогали преодолевать любые трудности", - говорится в поздравлении полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Большинство ребят, которые в этом году, заканчивают кадетские корпуса Приволжского федерального округа, намерены связать свою жизнь со службой в Вооруженных Силах, спецподразделениях и правоохранительных органах.

Напутствия в адрес выпускников прозвучали от педагогов, наставников, почетных гостей и родителей. Все желали ребятам правильно выбрать жизненный путь, стать настоящими профессионалами, быть порядочными и честными людьми. Достичь успехов во многом поможет подготовка, полученная в кадетском корпусе, уверены и выпускники, и педагоги, и родители.

Официальная часть мероприятий закончилась выносом Государственного флага Российской Федерации, знамени кадетского корпуса и торжественным прохождением строем, на котором кадеты показали отличную строевую подготовку.

Напомним, проект "КаДетство" реализуется в ПФО с 2013 года по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО и при поддержке минобороны России. В настоящее время успешно развиваются Башкирский, Татарстанский, Удмуртский, Нижегородский, Пермский и Чувашский окружные кадетские корпуса.

Проект реализуется по целому спектру направлений, включающих создание современной материально-технической базы, профориентацию, дополнительную мотивацию педагогов. Ключевую роль в организации профильной подготовки кадет играет подписание соглашений с Минобороны России и Росгвардией. В частности, для кадетских корпусов ПФО определены шефские военные и правоохранительные вузы и воинские части (в соответствии с профилем подготовки кадет). Одним из итогов проводимой работы является то, что более половины выпускников кадетских корпусов ПФО поступают в профильные высшие учебные заведения.