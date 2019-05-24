Десять воспитанников "Дзержинского санаторного детского дома" побывали в Москве в рамках проекта "Мечтай со мной" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Десять воспитанников "Дзержинского санаторного детского дома" побывали в Москве в рамках проекта "Мечтай со мной". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Желание детей побывать в столице выполнил в рамках проекта губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В ходе поездки дети увидели смену караула у Вечного огня, погуляли в парке "Зарядье", совершили двухчасовую водную экскурсию на теплоходе по Москва-реке, а также посетили шоу Королевского Цирка Гии Эрадзе в Московском Цирке Никулина на Цветном бульваре.

Для того, чтобы принять участие в проекте, ребята вместе с преподавателями подготовили заявку, в которой рассказали о своем интересе к истории и географии родной страны.

Напомним, 27 декабря 2018 года в Московском кремле под председательством президента РФ Владимира Путина прошло заседание Государственного совета РФ, посвящённое развитию добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных некоммерческих организаций.

Перед заседанием Госсовета в Московском кремле руководители субъектов РФ могли принять участие в проекте по исполнению желаний. На елках были развешены шары, на которых были написаны желания детей со всей России. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сорвал шар с желанием воспитанников "Дзержинского санаторного детского дома". Десять учащихся 1-3-х классов написали, что мечтают побывать на Красной площади в Москве, посмотреть, как разводят мосты в Санкт-Петербурге и посетить аквапарк в Казани.

"Это прекрасное желание, которое показывает интерес совсем маленьких ребят к родной стране. Было очень приятно, что юные нижегородцы мечтают о таких хороших вещах. Старшие ребята в образовательных учреждениях регулярно посещают с экскурсиями другие регионы, но теперь понятно, что и для ребят помладше важно увидеть своими глазами духовные и культурные центры России", - отметил тогда Глеб Никитин.

Ранее - 29 декабря 2018 года, воспитанники "Дзержинского санаторного детского дома" посетили Казань, прокатились на колесе обозрения и побывали в аквапарке "Ривьера".