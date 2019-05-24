"Мы видим, что интерес нижегородцев к предварительному голосованию растет с каждым годом", - Денис Москвин Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

"Мы видим, что интерес нижегородцев к предварительному голосованию растет с каждым годом", - сказал журналистам секретарь НРО "Единой России", депутат Государственной думы РФ Денис Москвин, комментируя итоги единого дня предварительного голосования партии в Нижегородской области.

Оргкомитет подвел итоги на заседании 27 мая.

Явка на предварительном голосовании в Нижегородской области 26мая составила 8,51%. Свои голоса за кандидатов от партии отдали 26 894 человека.

"Мы видим, что интерес к процедуре у жителей растет с каждым годом. Несмотря на то, что предварительное голосование охватило не весь регион, мы получили достаточно серьезный результат по явке. Почти 27 тысяч человек приняли участие - это хорошая цифра", - отметил Денис Москвин.

В Нижнем Новгороде, где проходило голосование по выдвижению кандидатов от партии на довыборы депутатов городской Думы, участие в голосовании приняли 11 535 нижегородцев. Явка составила 7,37%. Наибольшее количество голосов набрали следующие кандидаты: избирательный округ №9 - Татьяна Скоробогатова (73,06%), избирательный округ №15 - Руслан Станчев (73,61%), избирательный округ №16 - Инна Ванькина (69,72%), избирательный округ №21 - Павел Пашинин (75,11%), избирательный округ №24 - Евгений Костин (76,82%).

На избирательном округе №20 в Кстовском районе, где выбирали кандидата на довыборы депутата Законодательного собрания Нижегородской области, явка составила 8,61% (это 8 248 человек). По результатам голосования лидером стал Антон Гребень – 87,24%.

Наибольшую активность проявили избиратели в Чкаловске, где явка составила 35,9% от общего числа избирателей.

"Мы даем право нашим землякам, нашим избирателям определить тех кандидатов, кого поддержит "Единая Россия" на предстоящих выборах. Предварительное голосование уже доказало свою эффективность, его проходили и действующие депутаты Законодательного собрания, и депутаты Государственной Думы. Прежде всего, эта процедура показывает зрелость нашей Партии и, конечно, готовность общества именно таким образом определять, кого партия большинства выдвинет на ближайшие выборы. Отрадно, что Единый день голосования прошел без нарушений, замечаний и в штатном режиме", - заявил Денис Москвин.

Напомним, 26 мая в Нижегородской области прошел Единый день предварительного голосования "Единой России". Нижегородцы выбирали кандидатов от партии на довыборах в Законодательное собрание Нижегородской области, городскую Думу Нижнего Новгорода, а также кандидатов в представительные органы самоуправления районов и городских округов.