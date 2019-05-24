Нижний сегодня: главные события дня Общество

Глава Нижнего Новгорода заработал 2,7 млн рублей в 2018 году

На сайте НИА "Нижний Новгород" опубликованы данные о доходах главы Нижнего Новгорода Владимира Панова и его супруги за 2018 год. Также опубликованы данные о задекларированном имуществе главы администрации города.

Алексей Карапузов стал самым богатым замглавы Нижнего Новгорода в 2018 году

Алексей Карапузов из всех заместителей главы Нижнего Новгорода задекларировал самый высокий доход за 2018 год. Самый низкий доход получил советник главы города Алексей Краснов

Глава администрации Канавинского района Нижнего Новгорода задекларировал наиболее высокий доход за 2018 год

Главы администраций Нижнего Новгорода отчитались о доходах за 2018 год. Самый высокий доход получил глава администрации Канавинского района Михаил Шаров, самый низкий - глава администрации Приокского района Михаил Шатилов.

"Летняя погода" вернулась в Нижний Новгород

В течении предстоящей недели столбики градусников будут подниматься до +28°.

Нижегородские власти помогут аграриям с покупкой новой техники

Министерство сельского хозяйства Нижегородской области готовит программы по компенсации части затрат на покупку техники для предприятий, которые начнут обрабатывать простаивающие в регионе земли. Такая техника станет необходима сельхозпредприятиям в связи с тем, что в регионе планируется ввести в оборот 19 тысяч га неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

Проезд в нижегородских электричках с 1 июня можно оплатить транспортной картой

Проезд в электричках, курсирующих в Нижегородской области, с 1 июня 2019 года можно оплатить с помощью электронного кошелька транспортных карт Ситикард. Безналичная оплата проезда сейчас действует только в городских электричках Нижнего Новгорода.

Движение транспорта будет ограничено в районе ул. Краснозвездной в Нижнем Новгороде до 22 сентября

Это связано со строительно-монтажными работами. Объезд зоны производства работ будет организован по прилегающим улицам.

Первый автобус-гармошка вышел на нижегородский маршрут 27 мая

Он будет курсировать по маршруту № 48. Остальные автобусы-гармошки станут запускать уже и в верхнюю часть города.

Стена завода "Красное Сормово" в Нижнем Новгороде станет площадкой фестиваля "Место"

Фестиваль пройдет в Нижнем Новгороде с 6 по 9 июня 2019 года. В городе соберутся художники, которые создадут уличные арт-объекты. Одним из таких объектов и станет стена завода "Красное Сормово".