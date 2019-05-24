"Пограничные войска – это не только воинская служба, но и важнейшая историческая миссия", - Глеб Никитин Общество

Глеб Никитин Фото: НИА Нижний Новгород

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с Днем пограничника

"Испокон веков воины, охраняющие рубежи родной земли, были символами мужества и отваги. Они первыми принимали на себя удар врага и находились в постоянной готовности к битве. Пограничники стали также проводниками культуры и традиций нашей страны, взаимодействовали с самыми разными народами и находили с ними общий язык. Это была не только воинская служба, но и важнейшая историческая миссия, определявшая судьбу России!", - сказал Глеб Никитин.

"В Нижегородской области всегда чтили профессию пограничника и с особым уважением относились к ветеранам службы. Новым символом этих традиций стал памятник-стела "Пограничникам всех поколений посвящается…", открытый на площади Сенной. Мне хочется поблагодарить всех, кто хранит память о героях-пограничниках и передаёт её новым поколениям!", - говорится в поздравлении.

"Особые слова уважения - ветеранам службы. Вы являетесь примером преданности родной стране и готовности отстаивать ее интересы! В профессиональный праздник хочется пожелать вам здоровья, благополучия, мира и крепкого семейного тыла!", - завершил губернатор свое поздравление.